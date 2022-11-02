В сети пугают новым наступлением россиян на Сумскую область в ОВА отреагировали

2 ноября 2022 , 19:54
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Дмитрий Живицкий

В соцсетях появилась информация о возможном наступлении врага на Сумскую область. Однако в ОВА подчеркнули, что это – неправда.

Это сообщение не соответствует действительности. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Новых группировок врага нет

Командование ОТУ Сумы сообщает, что ситуация стабильная и контролируемая. Враг совершает провокационные обстрелы, но ВСУ дают достойный отпор таким действиям.

Пока признаков формирования воинских частей или группировок на нашем направлении не выявлено!
– подчеркнул Живицкий.

Кроме того, глава ОВА предупредил, что с 3 ноября будут проводить учения. Потому жители могут наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах. Впрочем, это плановые мероприятия, потому волноваться не стоит.

Возможно ли новое наступление на Киев

  • Военнослужащий Кирилл Сазонов считает, что Путин до сих пор не отказался от своих намерений захватить всю Украину.
  • Эксперты не исключают, что Россия снова пойдет на Киев.
  • Также Сазонов отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию, стягивает с Дальнего Востока технику и личный состав, поднимает механиков, чтобы они ремонтировали российскую технику.
  • Однако новое наступление будет сложнее для оккупантов, ведь Украина подготовлена.

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Автор: Ольга Музика