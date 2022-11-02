В сети пугают новым наступлением россиян на Сумскую область в ОВА отреагировали

В соцсетях появилась информация о возможном наступлении врага на Сумскую область. Однако в ОВА подчеркнули, что это – неправда.

Это сообщение не соответствует действительности. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В ISW ожидают, что Путин бросит "российских мальчиков" в новую атаку на Украину: когда именно

Новых группировок врага нет

Командование ОТУ Сумы сообщает, что ситуация стабильная и контролируемая. Враг совершает провокационные обстрелы, но ВСУ дают достойный отпор таким действиям.

Пока признаков формирования воинских частей или группировок на нашем направлении не выявлено!

– подчеркнул Живицкий.

Кроме того, глава ОВА предупредил, что с 3 ноября будут проводить учения. Потому жители могут наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах. Впрочем, это плановые мероприятия, потому волноваться не стоит.

Возможно ли новое наступление на Киев

Военнослужащий Кирилл Сазонов считает, что Путин до сих пор не отказался от своих намерений захватить всю Украину.

Эксперты не исключают, что Россия снова пойдет на Киев.

Также Сазонов отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию, стягивает с Дальнего Востока технику и личный состав, поднимает механиков, чтобы они ремонтировали российскую технику.

Однако новое наступление будет сложнее для оккупантов, ведь Украина подготовлена.

Буданов дал прогноз на наступление из Беларуси на Киев: видео