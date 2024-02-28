Появление нового эшелона должно насторожить: возможно ли открытие фронта из Беларуси
Партизаны движения "Атеш" сообщили о прибытии российской техники на территорию Беларуси. Неизвестно, в какую сторону она идет. Это может быть перебрасывание техники, вооружения или на польскую границу, или на границу с Украиной.
Возможно, это начало формирования группировки российских войск на территории Беларуси. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.
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"Россия может начать подготовку к объявлению всеобщей мобилизации после выборов. Тогда это начало формирования группировки российских войск на территории Беларуси. Куда она будет направлена? Вероятнее всего, против нас сначала, возможно, с перспективой открытия второго фронта. Но так просто эшелоны с российской техникой там не появляются", – сказал он.
Не ближайшая перспектива
Как отметил Олег Жданов, вернется ли Россия к идее открытия второго фронта из Беларуси – будет зависеть от человеческого ресурса. Если враг смог перебросить эшелон из 60 единиц техники, это свидетельствует о том, что запасы есть. Западные специалисты оценивают, что России этих запасов хватит это на два – три года войны.
Если будет личный состав, я думаю, они будут формировать там ударную группировку. Это будет не ближайшая перспектива. Не за месяц, не за год. Это три – пять лет при идеальных раскладах в плане поставки мобилизационного ресурса для формирования этих войск. Но появление такого эшелона нас должно заинтересовать и насторожить,
– считает военный эксперт.
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