Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, у стран будет разный уровень решительности, но разрешения будут.

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Полного разрешения не будет

Олег Саакян считает, что разрешения 11 государств должны побудить США отнестись либеральнее к ударам по территории России переданным Украине оружием. Однако вряд ли Штаты пойдут на шаг полного разрешения.

Я думаю, это будет целый ряд требований и условий. Например, только такое оружие, только в такой зоне 100, 150, 200 километров, только такого типа объекты, за исключением этих, этих и этих. Какие-то условия 100% будут поставлены,

– предположил он.

Хотя даже это – серьезный шаг вперед. Потому что это очень важный вопрос для Украины.

В целом в Европе общий уровень решительности пока больше. За полгода, когда Украина не получала военную помощь от Штатов, россияне получили подтверждение своей иллюзии, что они якобы могут воспользоваться окном возможностей перед выборами в США. Это побудило Европу брать ответственность за европейскую безопасность, быть более решительными в поддержке Украины.

"Штаты вернулись через полгода, а ситуация уже другая. Россия нарванная, а Европа решительная. И теперь они, находясь между этими тисками, вынуждены также наверстывать время, меняя свои подходы. Поэтому, по моему мнению, это лишь вопрос даже недель. Разрешение от США для того, чтобы бить по крайней мере с определенными условиями по российским войскам на российско-украинской границе", – добавил политолог.

11 стран разрешили бить их оружием по России