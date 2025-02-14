"Все возможно": Гегсет ответил, может ли Украина вернуть территории, оккупированные после 2022 года

Министр обороны США Пит Гегсет не исключает возможности возвращения украинских территорий, которые Россия оккупировала после 2022 года. Впрочем, выход на границы 2014 года маловероятен.

Об этом Гегсет заявил во время своего официального визита в Польшу, сообщает корреспондентка 24 Каналу.

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Может ли Украина вернуть оккупированные территории

Пит Гегсет отметил, что США хотят "внести реализм" в мирных переговорах между Россией и Украиной. Глава Пентагона также повторил свои заявления относительно членства Украины в НАТО.

Реальность того, что возвращение к границам 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятно. Реальность присутствия американских войск в Украине маловероятна. Реальность членства Украины в НАТО как часть переговорного урегулирования – маловероятна,

– сказал Пит Гегсет.

Впрочем, отвечая на вопрос журналистов о возвращении территорий, которые Россия оккупировала после полномашстабного вторжения, Гегсет сказал: "Я думаю, что все возможно".

Он добавил, что не хочет ограничивать президента Трампа в том, как вести переговоры с лидерами России и Украины. По его мнению, будущее украинских границ решат за столом переговоров.

Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии, которая состоится между нашим президентом Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также примет участие в этих дискуссиях,

– сказал он.

К слову, ранее заместитель спецпредставителя Кита Келлога Джон Коул заявил, что США не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к границам 2014 года. По его словам, сейчас этот вопрос "все еще на столе".