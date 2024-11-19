"Вероятный сценарий": генерал-майор Британии предположил, во что может перейти война в Украине

Война в Украине в ближайшее время может завершиться, однако не так, как мечтали украинцы. Может повториться сценарий, с которым Киев сталкивался после вторжения армии России в Крым и Донбасс в 2014 году.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс. Он предположил, к чему в будущем может привести замораживание конфликта.

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Как может развиваться ситуация в Украине в ближайшее время

По мнению генерал-майора Великобритании в отставке, замораживание "конфликта" возможно, несмотря на то, какими бы неприятными эти события ни были бы для президента Владимира Зеленского и украинского народа.

Я считаю, что это самый вероятный сценарий,

– сказал Джонс.

Де-факто украинские войска уже столкнулись с замороженным конфликтом. До 24 февраля 2022 года на Востоке Украины была линия фронта, но на ней не было активного противостояния.

В долгосрочной перспективе "замороженный конфликт" может привести к какому-то мирному процессу под эгидой ООН. Однако я считаю, что идея переговоров с президентом Дональдом Трампом – глупая затея,

– добавил генерал-майор Великобритании в отставке.

Напомним, по данным СМИ, в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривают вариант замораживания конфликта именно на текущей линии фронта.

Важно! Владимир Зеленский считает, что прекращение огня и замораживание конфликта в Украине может привести к очередной эскалации.

К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для России недопустимо остановка войны на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление он сделал после того, как Джо Байден разрешил Украине бить ATACMS по Курской области в ответ на привлечение Москвой в боевые действия северокорейских солдат.