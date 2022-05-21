Возможно, мы видим последний раз: Дуда подтвердил, что Зеленский знал о вторжении России

23 февраля во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев Владимир Зеленский сказал, что в ближайшие часы Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Дуда покинул Киев за несколько часов до вторжения

Об этом Дуда сказал в интервью изданию Polska Times. По словам президента Польши, встреча с Зеленским за день до начала войны была для него очень трогательным моментом.

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Я был в Киеве за несколько часов до нападения. Мы оставили Украину буквально за несколько часов до атаки. На прощание Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов,

– сказал Дуда.

"Возможно, это наша последняя встреча"

Также он добавил, что Владимир Зеленский во время встречи был настроен решительно и уверенно. Он рассказал Дуди, что украинская армия подготовлена и готова защищать государство.

Я услышал: "Россияне думают, что мы не будем бороться, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, воюющие восемь лет и искусные в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году" ,

– отметил он.

В конце Зеленский сказал: "Анджей, возможно, мы видим последний раз".

Также в интервью Дуда назвал Зеленского своим другом и заявил, что искренне боялся его больше не услышать, а после 24 февраля звонил ему каждый день.

накануне российского вторжения в Киев для выражения солидарности президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыли президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа . В рамках визита главы государств подписали общую декларацию.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в победе Украины в войне с Россией. А после того, как Россия терпит поражение, ей придется выплачивать Украине контрибуцию.

Польша стала мощным союзником Украины за время войны

Поддержка Польши ощущается как на политическом, так и экономическом уровне. Гуманитарная поддержка Польши колоссальна.

В конце апреля Россия, не назвав причин, решила остановить поставки газа в Польшу . Вероятно, в Москве возмутились, что Польша, как и ряд других стран, отказалась платить за газ рублями.

Позже польский премьер Моравецкий заявил, что Польша больше никогда не будет покупать газ у страны-агрессорки. Он объявил, что Польша стала полностью независима от российского газа.

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