Возможно, Путин не хочет остановить войну, – Трамп после встречи с Зеленским

После встречи с Владимиром Зеленским 26 апреля Дональд Трамп открыл глаза на реальное состояние событий в Украине. Он опубликовал сообщение о войне в Украине и действиях России.

Детали заявления передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Трампа.

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"У Путина не было причин на такие обстрелы Украины"

Трамп высказался о мирных переговорах и последних обстрелах Украины. И если большинство его заявлений не отличалось от обычной риторики, то последние предложения его поста привлекают внимание.

У Путина не было никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто играет со мной, и с ним надо бороться по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций? Слишком много людей гибнет!!!

– написал Трамп.

Таким образом, есть надежда, что США действительно будут давить на Путина, как и обещали.

В то же время Трамп в своей заметке продолжил старую риторику.

"Я не имел ничего общего с этой глупой войной, за исключением того, что в начале я дал Украине "Джавелины", а Обама дал им простыни. Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышной с первого дня, ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь убрать беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок", – написал Трамп.

Он уже не впервые называет Байдена сонным. А Обаму критикует за недостаточную помощь Украине – она была гуманитарной, а не военной. Также действующий президент США подчеркивает, что Обама не встал на защиту Крыма в 2014 году.

"Именно Обама сделал возможным для России украсть Крым у Украины без единого выстрела", – убежден Трамп.

Еще лидер Соединенных Штатов уверен: "какую бы сделку ни заключил по России/Украине, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет лучшая сделка в истории", СМИ напишут о ней плохо. В то же время, по мнению Трампа, стоит критиковать не его, а Обаму.