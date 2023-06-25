Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, белорусские военные во время возможного мятежа будут действовать, как и российские во время "марша справедливости".
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Что может подтолкнуть Беларусь к мятежу
Во время того, как недолгий мятеж Пригожина еще продолжался в России, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала не упускать шанс спасти Беларусь.
Кроме того, в полку имени Кастуся Калиновского обратились к военным и гражданским, сказав готовиться к вступлению в отряды самообороны. Всех призывали ждать сигнала.
Белорусские военные увидели, что русские – не противостояли никакому движению. Им было интересно посмотреть, чем все закончится, заняв нейтральную позицию. Думаю, белорусские военные будут делать так же, а некоторые и присоединятся,
– отметил Сергей Жирнов.
Скорее всего, полк Калиновского может выйти из Украины и зайдет дивизией в Минск. Однако нельзя предусмотреть временные рамки такого действа. Как и то, что может стать предпосылкой возможного мятежа.
В России событием, давшим толчок к неудачной, а все же гражданской войне, стало еще требование подписания контракта всех НДС, в том числе и "Вагнера" по минобороны.
"Что будет конкретно в Беларуси – мы не знаем. Но может быть обычная небольшая вещь. Не исключаю, что передача ядерного оружия в Беларусь может стать таким триггером", – подытожил экс-разведчик.
Сергей Жирнов о том, что может спровоцировать мятеж в Беларуси: смотреть видео
Пригожин должен поехать в Беларусь: что известно
- Настоящим миротворцем между россиянами и другими россиянами стал Александр Лукашенко. Вечером 24 июня он сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным об урегулировании конфликта. По итогам долгих переговоров Пригожин все же согласился развернуть вагнеровские колонны, которым до Москвы оставалось 200 километров.
- Позже рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, а вагнеровцев, участвовавших в мятеже, не будут преследовать. Однако интересным нюансом стало то, что владелец ППК "Вагнера" должен отправиться в Беларусь. Там у него вроде бы должна быть какая-то "работа", но никаких деталей об этом не предоставили.
- К слову, после того, как Пригожин объявил о завершении мятежа, связь с ним исчезла. В последний раз его видели в Ростове-на-Дону. Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что он вроде бы "передаст всем привет", когда будет на "нормальной связи". Где он сейчас – неизвестно.