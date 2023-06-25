Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, білоруські військові під час можливого заколоту, діятимуть як і російські під час "маршу справедливості".
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Що може підштовхнути Білорусь до заколоту
Під час того, як недовгий заколот Пригожина ще тривав в Росії, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс врятувати Білорусь.
Крім того, в полку імені Кастуся Калиновського звернулися до військових та цивільних, сказавши готуватися до вступу до загонів самооборони. Усіх закликали чекати сигналу.
Білоруські військові побачили, що російські – не протистояли ніякому рухові. Їм було цікаво подивитись, чим усе закінчиться, зайнявши нейтральну позицію. Думаю, білоруські військові робитимуть так само, а деякі і приєднаються,
– зазначив Сергій Жирнов.
Найімовірніше, що полк Калиновського може вийти з України та зайде дивізією в Мінськ. Однак не можна передбачити часові рамки такого дійства. Як і те, що може стати передумовою можливого заколоту.
У Росії подією, яка дала поштовх до невдалої, а все ж громадянської війни, стала ще вимога підписання контракту всіх ПВК, зокрема й "Вагнера" з міноборони.
"Що буде конкретно в Білорусі – ми не знаємо. Але може бути звичайна невелика річ. Не виключаю, що передача ядерної зброї до Білорусі може стати таким тригером", – підсумував ексрозвідник.
Сергій Жирнов про те, що може спровокувати заколот в Білорусі: дивитись відео
Пригожин має поїхати до Білорусі: що відомо
- Справжнім "миротворцем" між росіянами та іншими росіянами став Олександр Лукашенко. Увечері 24 червня він повідомив, що провів переговори з Євгенієм Пригожиним про врегулювання конфлікту. За підсумками довгих перемовин Пригожин все ж погодився розвернути колони вагнерівців, яким до Москви залишалось 200 кілометрів.
- Пізніше рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Пригожина знімуть всі обвинувачення, а вагнерівців, що брали участь у заколоті, не переслідуватимуть. Однак цікавим нюансом стало те, що власник ПВК "Вагнера" має відправитись до Білорусі. Там у нього начебто має бути якась "робота", але жодних деталей про це не надали.
- До слова, після того, як Пригожин оголосив про завершення заколоту, зв'язок із ним зник. Востаннє його бачили у Ростові-на-Дону. Пресслужба Євгенія Пригожина повідомила, що він начебто "передасть всім привіт", коли буде на "нормальному зв'язку". Де він зараз – невідомо.