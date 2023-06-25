Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, білоруські військові під час можливого заколоту, діятимуть як і російські під час "маршу справедливості".

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Під час того, як недовгий заколот Пригожина ще тривав в Росії, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс врятувати Білорусь.

Крім того, в полку імені Кастуся Калиновського звернулися до військових та цивільних, сказавши готуватися до вступу до загонів самооборони. Усіх закликали чекати сигналу.

Білоруські військові побачили, що російські – не протистояли ніякому рухові. Їм було цікаво подивитись, чим усе закінчиться, зайнявши нейтральну позицію. Думаю, білоруські військові робитимуть так само, а деякі і приєднаються,

– зазначив Сергій Жирнов.

Найімовірніше, що полк Калиновського може вийти з України та зайде дивізією в Мінськ. Однак не можна передбачити часові рамки такого дійства. Як і те, що може стати передумовою можливого заколоту.

У Росії подією, яка дала поштовх до невдалої, а все ж громадянської війни, стала ще вимога підписання контракту всіх ПВК, зокрема й "Вагнера" з міноборони.

"Що буде конкретно в Білорусі – ми не знаємо. Але може бути звичайна невелика річ. Не виключаю, що передача ядерної зброї до Білорусі може стати таким тригером", – підсумував ексрозвідник.

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