Возможное президентство Трампа: политолог рассказал, есть ли угрозы для Украины

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. Вполне вероятно, что президентскую гонку выиграет Дональд Трамп.

Политолог Андрей Вигиринский озвучил 24 Каналу мнение, что даже если Трамп станет президентом, то далеко не факт, что в 2025 году помощь Украине от США прекратится. Между тем, в США может возникнуть еще одна проблема, потому что Китай и Россия находятся на грани создания Североатлантического союза.

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Внутренние ссоры в США

Вигиринский рассказал, что в 2024 году Трамп не угрожает Украине, потому что даже если победит на выборах, станет президентом в 2025 году. Главная проблема, которая может возникнуть для Украины в США в этом году – это внутренние распри между демократами и республиканцами и их избирателями.

Байден, с точки зрения глубинного государства США, более погружен в важные международные союзы и вопросы лидерства США и развития демократии. Однако, это не приоритет для граждан США. Главное – это экономические и финансовые возможности,

– отметил политолог.

Трамп и Китай

Как отметил политолог, для республиканцев приоритетным является противостояние с Китаем. Поэтому для Трампа в случае успеха на выборах главным будет отсоединить Путина от Китая. И в отношении Украины это вовсе не означает, что в 2025 году наше государство останется без финансовой и военной поддержки от США.

"Возможно, будет уменьшение влияния США на послевоенную внутреннюю политику Украины. На это мы повлиять не можем. Однако помощь будет, потому что есть контракты на производство оружия, заключенные чуть ли не до 2030 года. Бюджет будет утвержден еще во времена Байдена", – заметил Вигиринский.

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