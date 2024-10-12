"На это есть определенные причины": экс-глава ЦРУ объяснил, почему переговоры Украины и России сейчас невозможны

Переговоры Украины и России об окончании войны на этом этапе не являются возможными. Все потому, что каждая сторона хотела бы видеть другую динамику.

Об этом в интервью заявил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, россияне имеют "втрое, вчетверо или даже больше" населения, чем Украина, на которое они могут опираться.

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Возможны ли переговоры с Россией

У Дэвида Петреуса спросили, актуальны ли и возможны ли сейчас переговоры с Россией, ведь идеи об определенных компромиссных решениях звучат все чаще.

Нет. И, возможно, на это есть определенные причины. Я не думаю, что Россия сейчас хочет вести переговоры. И я почти уверен, что Украина также не хочет вести переговоры. Думаю, каждая сторона хотела бы видеть другую динамику,

– ответил экс-начальник ЦРУ.

Петреус добавил, что украинские лидеры, безусловно, не склонны формально отказываться от части своей территории. В то же время россияне думают, что они все еще могут достичь немного большего на поле боя и пытаются это сделать.

К слову, ранее в ряде западных СМИ появились публикации, что Украина якобы готова к территориальным уступкам России. В ответ в МИД выступили с резким заявлением.