Возможны любые срывы протоколов, – Арестович о визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа вылетел в США, где 1 сентября у него запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом. Однако в программе визита возможны коррективы.

Изменения в протоколе встречи может повлечь напряженная ситуация в Афганистане. Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

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Арестович отметил, что в Белом доме действительно напряженная ситуация из-за того, что происходит в Афганистане. 31 августа – последний день, когда иностранцы могут покинуть страну. Что будет после этой даты – неизвестно. Поэтому советник президента считает признаком высокого доверия то, что в такое сложное время американская администрация не перенесла встречу на другое время, а лишь отсрочила ее на день.

Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинская делегация. И они попросили подождать сутки, чтобы пройти по крайней мере 31 августа,

– рассказал Арестович.

Однако, из-за неясности в том, что будет происходить после 31 августа в Кабуле, внештатный советник Зеленского допускает, что изменения в протоколе все же возможны. Сейчас многое зависит от Афганистана.

Также Арестович отметил, что у Владимира Зеленского еще до Байдена запланировано много встреч в США

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