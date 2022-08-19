Подготовка к обстрелу Украины, – Коваленко сказал, какое оружие может использовать россия

россия стягивает к границам Украины большое количество ракет и боеприпасов. Оккупанты могут готовить провокации в День Независимости Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, по его словам, россияне сосредотачивают у украинских границ и на оккупированных территориях транспортно-пусковые контейнеры с ракетами к ЗРК С-300.

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Коваленко предположил, что это происходит именно в рамках подготовки к масштабной ракетной атаке по украинским городам.

Такое количество С-300 накапливается именно для того, чтобы накануне или непосредственно 24 августа использовать для обстрелов территории Украины как можно больше этих боеприпасов,

– отметил военный обозреватель.

Впрочем, речь идет не только об этом типе вооружения.

Опасность представляют не только С-300

Коваленко напомнил, что ночью против 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Затоке Одесской области ракетами Х-22. По его словам, ранее такие ракеты не использовались оккупантами почти 3 недели.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" россияне восстановили боекомплект. Все время происходило отправление этого оружия почти со всей россии на аэродромы, откуда авиация наносит удары именно ракетами Х-22. Речь идет, в частности, об аэродроме Шайковка в Калужской области россии. Оккупанты уже накопили необходимое количество этих ракет. Они могут использовать их как для обстрелов Юга Украины, так и для ударов по восточным и северным районам с воздушного пространства беларуси.

Что еще россия готовит к 24 августа

Оккупанты готовят и другие виды ракетного оружия, в том числе российские гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Х-47М2 "Кинжал". Коваленко отметил, что с этими ракетами у россиян возникли проблемы.

"Сейчас в россии менее 40 единиц ракет "Кинжал". Оккупанты не могут их серийно производить, потому что для этого нужно большое количество элементов и запчастей иностранного происхождения", – рассказал он.

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Поэтому, по мнению военного обозревателя, россияне будут использовать такие ракеты только по "особым" поводам.

Они могут использовать "Кинжалы", чтобы продемонстрировать самим жителям россии, что имеют какой-то контроль над территорией Украины и способны наносить серьезные удары. В такие знаковые даты, как 24 августа, оккупанты могут пустить в действие именно эти ракеты.

– сказал Коваленко.

В чем опасность ракет "Кинжал"

Он добавил, что "Кинжалы" представляют большую опасность для Украины. Это ведь единственный тип ракет, против которых наша ПВО не имеет полноценного эффективного алгоритма противодействия. По словам Коваленко, это связано с 2 моментами.

Во-первых, такие ракеты использовались для обстрелов Украины всего несколько раз. Поэтому украинские силы ПВО не имели возможности отработать алгоритм их уничтожения.

Во-вторых, "Кинжал" действительно имеет очень большую скорость, поэтому его уничтожение для нашей ПВО – большая проблема.

Коваленко рассказал о готовности россии к массированной атаке 24 августа: смотрите видео

Опасность в День Независимости Украины: коротко