Предупреждение посольства США не связано с усилением ядерной риторики Кремля

Ранее посольство США опубликовало предупреждение о возможном сильном ударе по Украине. там объяснили, связано ли это с обновлением ядерной доктрины России.

Информация, которую получило посольство США, не связана с ядерными угрозами Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на само посольство.

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Угроза массированной атаки

В посольстве объявили о прекращении работы на день. Также там призвали своих граждан спускаться в укрытие сразу после объявления тревоги.

Кроме этого, там объяснили, связано ли это с ядерной риторикой России. В посольстве объяснили, что получили конкретную информацию о возможной мощной воздушной атаке.

После предупреждения США в Украине закрылись также посольства Италии, Греции и Испании. Все они приняли такое решение из-за угрозы возможного обстрела.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко комментировал это предупреждение. По его словам, авиация России готова к нанесению ударов, ведь месяцами накапливала ракеты.

Кроме этого, стало известно, что Россия вывела ракетоносители в море. Сейчас она может запустить 20 "Калибров".