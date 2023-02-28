Наша артиллерия все контролирует: удастся ли россиянам взять Бахмут в окружение

Ситуация вокруг Бахмута остается едва ли не самой тяжелой на всем фронте российско-украинской войны. Враг пытается прорвать оборону украинских сил, чтобы взять город в окружение.

Российские войска действительно не покидают попыток оцепления Бахмута, а на некоторых участках им удается продвигаться. Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко.

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Угроза оцепления Бахмута

Собеседник отметил, что недавно россияне зашли в Ягодное, что на северо-западе от Бахмута. Таким образом, враг пытается обходить город-крепость сразу с двух сторон – с юга и с севера.

На севере у них большие успехи. Остаются еще пути сообщения Бахмута со свободной частью Украины, через которые можно подвозить боеприпасы, продовольствие и все остальное необходимое,

– рассказывает Александр Демченко.

В западных СМИ часто пишут, что украинским защитникам рано или поздно придется покинуть город из-за угрозы возможной осады. Впрочем, говорить об этом еще слишком рано.

"Пока нельзя утверждать ни одного, ни другого. Ведь очень тяжелой ценой дается захватчикам оцепления. Нельзя сказать, что оно завершится успехом", – акцентирует журналист.

Он объясняет, что враг смог продвинуться только на тех участках, где ему это позволяет местность. Зато дальше стоит украинская артиллерия, которая может удерживать этот участок фронта.

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Украинская артиллерия контролирует ситуацию

Журналист "Радио.Свобода" также рассказал, что целью окупантов является захват населенных пунктов Хромово и Ивановское (карту можно увидеть в видео). Это позволило бы им отрезать Бахмут от остальной свободной Украины.

Именно этот участок очень хорошо контролируется украинской артиллерией. Она расположена на возвышенности. Поэтому они уже продвинулись там, где могли, но дальше уже не могут, ведь их будут бить в спину и фланги одновременно.

– объясняет Александр Демченко.

Поэтому он отмечает, что сейчас точно нельзя утверждать, что попытки окружения Бахмута будут успешными для россиян, учитывая имеющиеся у них силы и средства, а также их методы ведения боевых действий.

"Бойцы и корреспонденты, с которыми удалось пообщаться, понимают, что Бахмут очень важен – как с военной, так и политической точки зрения. На примере Соледара мы видели, как россияне используют это в своей пропаганде", – отметил журналист.

Они просто уничтожают какой-то населенный пункт огневым валом, захватывают его, а затем пропаганда демонстрирует взятие "очень важных стратегических рубежей".

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