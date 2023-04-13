Не существует шкалы или кодекса достоинства смерти военных: сеть возмущена циничным заявлением Мазурчук

В ночь на 12 апреля не только Украину, но и мир шокировало ужасное видео, на котором оккупанты в очередной раз выразили свою истинную сущность, жестоко казнив украинского воина. Он по-русски умолял оккупантов остановиться, но это не помогло. Казалось, выводы и мнения по убийству были одинаковыми у всех, однако Василиса Мазурчук позволила себе возмутительные слова.

Волонтер и экс-прессофицер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" упрекнула воина за то, что в последние мгновения своей жизни он умолял россиян остановиться на языке оккупантов, а также сравнила с казненным Александром Мациевским. По ее словам, расстрелянный герой умер достойной смертью, а украинский солдат, которому отрезали голову – нет, таким образом сравнив два убийства на предмет "кто больший герой" во время казни. Ожидаемо, что такое заявление вызвало волну осуждения и реакций не только гражданских, но и военных, пишет 24 Канал.

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Каждая смерть – это болезненная общая потеря

Украинцы были в шоке не только тем, что подобные слова можно изложить в интернете, но и тем, как вообще подобные мысли могут появиться в уме. В частности, военнослужащая Вооруженных сил Украины Лариса Филинская прямо спросила, не травмировала ли раньше голову Василиса Мазурчук, чтобы делать такие заявления.



Реакция военнослужащей и комментарий Василисы Мазурчук / Скриншот

Украинская военная Маричка Искровская так прокомментировала скандал.



Комментарий военной на скандал / Скриншот

Аналитик в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Дмитрий Галко взамен обратил внимание и на положительный момент этого скандала. Этот "термоядерный взрыв" в очередной раз показал, что украинцы не требуют от своих воинов "героической смерти", ведь для нашей нации каждая смерть – невосполнимая потеря.

Безусловно, восхищаются теми, кто смог уйти на своих условиях, но это не приводит к возникновению "кодекса смерти". Гордиться одним, сочувствовать другому, но в любом случае переживать это как болезненную общую утрату и оплакивать ее. Уважать обоих. Это – реакция здорового общества,

– написал он.

Он подчеркнул, что Украина – это жизнь, а ее нация должна выжить и победить. В то же время украинец не может сказать: "Никто так не умеет умирать, как мы".

Люди не подбирают слова

Осуждают подобные слова и гражданские украинцы. Прежде всего, они обращают внимание на то, что при такой ужасной казни человек не будет думать о том, насколько героически в этот момент будет выглядеть. Более того, предлагают сначала самой Василисе показать "как правильно и красиво умирать, когда тебе отрезают голову на камеру".



Реакция украинцев на скандал / Скриншот

Надо умирать как в индийских фильмах: у тебя воткнули нож, но ты сначала поешь песню под оркестр, танцуешь танец, и только тогда умираешь. Но не от раны, а от того, что по своей воле вешаешься на шторах, чтобы не дарить врагу излишней чести тебя убить. Только так не позорно,

– написал пользователь твиттеру.

Популяризатор украинского языка и культуры, филолог и издатель Андрей Полумьяный в своем инстаграме назвал Василису Мазурчук низменным и подлым человеком. В своем посте он подчеркнул, что он сам и другие украинцы сегодня живы именно благодаря военным.

Норм сидеть в безопасности, потому что за тебя погибают другие. И с отрезанной головой не ты. Я призываю кенселить любого, кто обесценивает жизнь украинца. Это о каждом из нас, о собственности и уважении. Я не могу найти слов,

– написал он.



Комментарий Андрея Полумьяного / Скриншот

Отреагировала на циничное заявление и жена военного, отдавшего жизнь за Украину, Евга Колесниченко. Она обратила внимание и на чувства близких военных, "которые и без этих слов настолько погружены в свое горе, что хоть в петлю лезь". Женщина призвала перед опубликованием в сети "своего мнения" думать и о тех, кто прочтет эти слова.

А теперь давайте поразмышляем, сколько из них, в силу горя/социума/нестабильной психики перенесли эту ситуацию на своих погибших мужей? Сколько знают, что их муж погиб не героически/случайно? Сколько женщин до сих пор ждут из плена любимых и сколько из них вчера провалилось в еще более глубокую бездну? Не все военные способны на войне на подвиг. Никто не знает, как поведет себя в ситуации на видео – можем только рассуждать об этом. … И добавлю, что если бы я сейчас имела физический доступ к Василисе – разорвала бы на куски. Можно сколько угодно писать херню, но придет время "собирать камни",

– написала она.

Не обошли стороной в обсуждении скандала и языковой вопрос, на который обратила внимание Мазурчук. Ее назвали "типичной фанаткой Фарион", ведь язык военного показался важнее мучений, которые он переживал.



Следует думать о том, что говоришь / Скриншот

В соцсетях украинцы оставили много комментариев по поводу скандала. При этом, превращая свое возмущение в текст, они в основном не подбирают слова. Так что далеко не все комментарии приведены в тексте.

Страшно поражена читать такой бред от человека, который якобы тоже принимал участие в боевых действиях. Когда-то, давненько, но не совсем с дивана, казалось бы... Даже нет, потрясенная – не то слово. В самом неприятном ах*е,

– написала одна из комментаторок.

Люди возмущены циничным заявлением Василисы Мазурчук / Скриншоты из соцсетей

Василису пытались спасти, однако она была настойчивее

Однако нашлись и те, кто пытался броситься в защиту экс-прессофицерши. Лиля Дубинская на своей фейсбук-странице призвала остановиться в волне хейта, в которой, по ее мнению, украинцы звереют на глазах и теряют человечность. А направить свою ненависть на оккупантов.

Вы так же не поняли чужую боль, как ее не поняла Василиса! Она же написала потому, что ей тоже больно! За того погибшего ей тоже больно! Но желать ей то, что вы желаете – даже повторить это невозможно – это же озверение!

– написала она.

Женщина обратила внимание и на то, что Василиса Мазурчук также борется за Украину, ведь в волонтерской деятельности помогала военным. Однако каким образом ее помощь отменяет цинические и возмутительные заявления, женщина, конечно, не объяснила. В комментариях под сообщением некоторые люди поддержали это мнение, однако некоторые украинцы отметили, что Василисе после таких заявлений стоило бы извиниться.



Василису призвали извиниться / Скриншот

Однако впоследствии женщина заметила, что последний пост Василисы, в котором она написала "ни перед кем извиняться, не собираюсь" – пересеченный предел.

Даже пытавшиеся защищать отвернулись после нового заявления / Скриншоты

Заметим, что Василиса Мазурчук, несмотря на заявления, удалила оба своих сообщения с фейсбук-страницы. Однако прощения за свои всколыхнувшие общество заявления так и не попросила.