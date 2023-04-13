Волонтерка та експресофіцерка полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" дорікнула воїну за те, що в останні миті свого життя він благав росіян зупинитись мовою окупантів, а також порівняла зі страченим Олександром Мацієвським. За її словами, розстріляний герой помер гідною смертю, а український солдат, якому відрізали голову – ні, таким чином порівнявши два вбивства на предмет "хто більший герой" під час страти. Очікувано, що така заява викликала хвилю осуду та реакцій не лише від цивільних громадян, а й від військових, пише 24 Канал.

Детальніше "Помер, не як герой Голлівуду": волонтерка Мазурчук оскандалилась заявами про страту бійця

Кожна смерть – це болюча спільна втрата

Українці були шоковані не лише тим, що подібні слова можна викласти в інтернеті, а й тим, як взагалі подібні думки можуть появитися у голові. Зокрема, військовослужбовця Збройних сил України Лариса Філінська прямо запитала, чи не травмувала раніше голову Васіліса Мазурчук, щоб робити такі заяви.



Реакція військовослужбовиці та коментар Васіліси Мазурчук / Скриншот

Українська військова Марічка Іскровська так прокоментувала скандал.



Коментар військової на скандал / Скриншот

Аналітик у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Дмитро Галко натомість звернув увагу й на позитивний момент цього скандалу. Цей "термоядерний вибух" вкотре показав, що українці не вимагають від своїх воїнів "героїчної смерті", адже для нашої нації кожна смерть – непоправна втрата.

Безумовно, захоплюються тими, хто зміг піти на своїх умовах, але це не призводить до виникнення "кодексу смерті". Пишатися одним, співчувати іншому, але в будь-якому разі переживати це як болючу спільну втрату і оплакувати її. Шанувати обох. Це – реакція здорового суспільства,

– написав він.

Він підкреслив, що Україна – це про життя, а її нація повинна вижити та перемогти. Натомість українець не може сказати: "Ніхто так не вміє помирати, як ми".

Люди не добирають слів

Засуджують подібні слова й цивільні українці. Передусім вони звертають увагу на те, що при такій жахливій страті людина не думатиме про те, наскільки героїчно у цей момент виглядатиме. Ба більше, пропонують спершу самій Васілісі показати "як правильно та красиво помирати, коли тобі відрізають голову на камеру".



Реакція українців на скандал / Скриншот

Треба вмирати як в індійських фільмах: в тебе встромили ніж, але ти спочатку співаєш пісню під оркестр, танцюєш танець, і тільки тоді вмираєш. Але не від рани, а від того, шо з власної волі вішаєшся на шторах, щоб не дарувати ворогу зайвої честі тебе вбити. Тільки так не позорно,

– написав користувач твітеру.

Популяризатор української мови й культури, філолог та видавець Андрій Полум'яний у своєму інстаграмі назвав Васілісу Мазурчук ницою та підлою людиною. У своєму сторіз він підкреслив, що він сам та інші українці сьогодні живі саме завдяки військовим.

Норм сидіти в безпеці, бо за тебе гинуть інші. І з відрізаною головою не ти. Я закликаю кенселити будь-кого, хто знецінює життя українця. Це про кожного з нас, про власність і повагу. Я не можу знайти слів,

– написав він.



Коментар Андрія Полум'яного / Скриншот

Відреагувала на цинічну заяву й дружина військового, який віддав життя за Україну, Ївга Колесніченко. Вона звернула увагу й на почуття близьких військових, "які й без цих слів настільки занурені у своє горе, що хоч в петлю лізь". Жінка закликала перед опублікуванням в мережі "своєї думки" думати й про тих, хто прочитає ці слова.

А тепер давайте поміркуємо, скільки з них, в силу горя/соціуму/нестабільної психіки перенесли цю ситуацію на своїх загиблих чоловіків? Скільки з них знають, що їх чоловік загинув не героїчно/випадково? Скільки жінок досі чекають з полону коханих і скільки з них вчора провалилось в ще глибшу прірву? Не всі військові здатні на війні на подвиг. Ніхто не знає, як поведеться в ситуації на відео – можемо тільки міркувати про це. … І додам, що якби я зараз мала фізичний доступ до Васіліси – роздерла б на шмаття. Можна скільки завгодно писати херню, але настане час "збирати каміння",

– написала вона.

Не оминули в обговорені скандалу й мовне питання, на яке звернула увагу Мазурчук. Її назвали "типовою фанаткою Фаріон", адже мова військового здалася важливішою за муки, які він переживав.



Варто думати про те, що говориш / Скриншот

У соцмережах українці залишили багато коментарів щодо скандалу. При цьому, перетворюючи своє обурення у текст, вони переважно не добирають слів. Тож далеко не всі коментарі наведені у тексті.

Страшно вражена читати таку маячню від людини, яка ж нібито теж брала участь у бойових діях. Колись, давненько, але ж не зовсім з дивана, здавалося б... Навіть ні, вражена – не те слово. В найнеприємнішому ах*ї,

– написала одна з коментаторок.

Люди обурені цинічною заявою Васіліси Мазурчук / Скриншоти з соцмереж

Василісу намагалися врятувати, однак вона була наполегливішою

Проте знайшлися й ті, хто намагався кинутися на захист експресофіцерки. Ліля Дубінська на своїй фейсбук-сторінці закликала зупинитися у хвилі хейту, в якій, на її думку, українці звіріють на очах та втрачають людяність. А натомість спрямувати свою ненависть на окупантів.

Ви так само не зрозуміли чужий біль, як його не зрозуміла Василиса! Вона ж написала тому, що їй – теж боляче! За того загиблого їй, також, боляче! Але бажати їй те, що ви бажаєте – навіть повторити це неможливо – це ж озвіріння!

– написала вона.

Жінка звернула увагу, й на те, що Васіліса Мазурчук також бореться за Україну, адже у волонтерській діяльності допомагала військовим. Однак яким чином її допомога скасовує цинічні та обурливі заяви, жінка, звісно, не пояснила. У коментарях під дописом деякі люди підтримали цю думку, однак деякі українці зауважили, що Васілісі після таких заяв варто було попросити вибачення.



Васілісу закликали вибачитися / Скриншот

Однак згодом жінка зауважила, що останній пост Васіліси, у якому вона написала "ні перед ким вибачатись не збираюсь" – перетнута межа.

Навіть ті, хто намагався захищати, відвернулися після нової заяви / Скриншоти

Зауважимо, що Васіліса Мазурчук попри заяви таки видалила обидва свої дописи з фейсбук-сторінки. Однак вибачення за свої заяви, що сколихнули суспільство, так і не попросила.