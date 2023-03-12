МИД должно реагировать: Китай фактически выразил пренебрежение к суверенитету Украины

Китай декларирует нейтралитет в войне России против Украины. Пекин и дальше будет придерживаться этой линии поведения и не станет на сторону Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, Китаю выгодно находиться в качестве так называемого наблюдателя.

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"Китай выступает якобы за мир, и он это подчеркивает в любых конфликтах, которые есть на Земле", – отметила Голод.

В дальнейшем китайские власти будут сфокусированы именно на своем противостоянии с США. Как отметила глава правления Украинской ассоциации китаеведов, конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился во время российского вторжения в Украину.

Как изменилась риторика китайских дипломатов

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время пресс-конференции 7 марта спросил, почему США снабжают оружием Тайвань.

Цинь Ган использовал такую фразу: "Почему США просят Китай не поставлять оружие России в то время, как продолжают продавать оружие Тайваню?"

– процитировала Голод.

По ее словам, это вопиющий момент, ведь обычно китайская дипломатия была мягкой.

"А сейчас мы видим кардинальные изменения и в риторике, и в поведении китайских дипломатов", – отметила Голод.

Вита Голод рассказала, как изменилась риторика Китая: смотрите видео

Провокация от главы МИД Китая

Некоторые в этой фразе даже увидели готовность Китая поставлять летальное оружие России. Председатель правления Украинской ассоциации китаеведов подчеркнула, что после этого заявления Цинь Гана нужно сделать 2 вывода.

Во-первых, глава МИД Китая использовал пресс-конференцию для того, чтобы фактически совершить провокацию.

"Китай хотел увидеть реакцию международного сообщества, то есть проверить, как именно на эту риторику будут реагировать США и ЕС", – отметила Голод.

"Глава МИД Китая выразил пренебрежение к Украине"

Во-вторых, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов видит в заявлении Цинь Гана негативный сигнал для Украины. По ее словам, заявление китайского дипломата не может не возмущать украинцев.

Ведь представитель МИД Китая таким образом выразил пренебрежение к Украине как суверенному государству. Более того, министр иностранных дел Китая фактически девальвировал независимость Украины, сравнив нашу страну с Тайванем, которую он считает своей неотделимой частью,

– подчеркнула Голод.

Она добавила, что МИД Украины должен отреагировать на эти слова министра иностранных дел Китая.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко