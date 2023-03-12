МИД должно реагировать: Китай фактически выразил пренебрежение к суверенитету Украины
Китай декларирует нейтралитет в войне России против Украины. Пекин и дальше будет придерживаться этой линии поведения и не станет на сторону Украины.
Такое мнение 24 Каналу выразила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, Китаю выгодно находиться в качестве так называемого наблюдателя.
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"Китай выступает якобы за мир, и он это подчеркивает в любых конфликтах, которые есть на Земле", – отметила Голод.
В дальнейшем китайские власти будут сфокусированы именно на своем противостоянии с США. Как отметила глава правления Украинской ассоциации китаеведов, конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился во время российского вторжения в Украину.
Как изменилась риторика китайских дипломатов
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время пресс-конференции 7 марта спросил, почему США снабжают оружием Тайвань.
Цинь Ган использовал такую фразу: "Почему США просят Китай не поставлять оружие России в то время, как продолжают продавать оружие Тайваню?"
– процитировала Голод.
По ее словам, это вопиющий момент, ведь обычно китайская дипломатия была мягкой.
"А сейчас мы видим кардинальные изменения и в риторике, и в поведении китайских дипломатов", – отметила Голод.
Вита Голод рассказала, как изменилась риторика Китая: смотрите видео
Провокация от главы МИД Китая
Некоторые в этой фразе даже увидели готовность Китая поставлять летальное оружие России. Председатель правления Украинской ассоциации китаеведов подчеркнула, что после этого заявления Цинь Гана нужно сделать 2 вывода.
Во-первых, глава МИД Китая использовал пресс-конференцию для того, чтобы фактически совершить провокацию.
"Китай хотел увидеть реакцию международного сообщества, то есть проверить, как именно на эту риторику будут реагировать США и ЕС", – отметила Голод.
"Глава МИД Китая выразил пренебрежение к Украине"
Во-вторых, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов видит в заявлении Цинь Гана негативный сигнал для Украины. По ее словам, заявление китайского дипломата не может не возмущать украинцев.
Ведь представитель МИД Китая таким образом выразил пренебрежение к Украине как суверенному государству. Более того, министр иностранных дел Китая фактически девальвировал независимость Украины, сравнив нашу страну с Тайванем, которую он считает своей неотделимой частью,
– подчеркнула Голод.
Она добавила, что МИД Украины должен отреагировать на эти слова министра иностранных дел Китая.
Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко
- Не утихают дискуссии о возможном снабжении Китаем оружия для России. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов общаться с Пекином.
- По мнению политолога Олега Саакяна, это может быть стратегическая игра Украины в отношении КНР. Украина, согласовав это с партнерами, решила первой поднять флажок и сказать: "Пекин, мы ждем звонка". Теперь, если Китай попытается говорить о российско-украинской войне, ему будут говорить: "Зеленский уже ждет звонка".
- Россия стремится получить поддержку от Китая. Си Цзиньпин называет Путина своим лучшим другом, но при этом пытается показывать "нейтральность".