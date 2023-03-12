Таку думку 24 Каналу висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, Китаю вигідно перебувати у ролі так званого спостерігача.

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"Китай виступає нібито за мир, і він це підкреслює у будь-яких конфліктах, які є на Землі", – зауважила Голод.

Надалі китайська влада буде сфокусована саме на своєму протистоянні зі США. Як зазначила голова правління Української асоціації китаєзнавців, конфлікт між Вашингтоном та Пекіном загострився під час російського вторгнення в Україну.

Як змінилася риторика китайських дипломатів

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час пресконференції 7 березня запитав, чому США постачають зброю Тайваню.

Цінь Ган використав таку фразу: "Чому США просять Китай не постачати зброю Росії у той час, як продовжують продавати зброю Тайваню?"

– процитувала Голод.

За її словами, це кричущий момент, адже зазвичай китайська дипломатія була м'якою.

"А зараз ми бачимо кардинальні зміни й у риториці, і у поведінці китайських дипломатів", – зауважила Голод.

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Провокація від глави МЗС Китаю

Дехто у цій фразі навіть побачив готовність Китаю постачати летальну зброю Росії. Голова правління Української асоціації китаєзнавців наголосила, що після цієї заяви Цінь Гана потрібно зробити 2 висновки.

По-перше, глава МЗС Китаю використав пресконференцію для того, аби фактично вчинити провокацію.

"Китай хотів побачити реакцію міжнародної спільноти, тобто перевірити, як саме на цю риторику будуть реагувати США та ЄС", – зазначила Голод.

"Глава МЗС Китаю висловив зневагу до України"

По-друге, голова правління Української асоціації китаєзнавців вбачає у заяві Цінь Гана негативний сигнал для України. За її словами, заява китайського дипломата не може не обурювати українців.

Адже представник МЗС Китаю у такий спосіб висловив зневагу до України як до суверенної держави. Ба більше, міністр закордонних справ Китаю фактично девальвував незалежність України, порівнявши нашу країну з Тайванем, яку він вважає своєю невіддільною частиною,

– наголосила Голод.

Вона додала, що МЗС України має відреагувати на ці слова міністра закордонних справ Китаю.

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