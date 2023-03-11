Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, Китай не буде допомагати Росії перемогти у війні, але зробить так, щоб не сталося краху країни-агресорки.

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Стратегічна гра України щодо Китаю

Саакян зазначив: нещодавня заява Зеленського про те, що Україна готова спілкуватися з Китаєм щодо закінчення війни, викликала неоднозначні реакції в експертних колах. Політолог підкреслив, що це несе низку ризиків, однак він вважає, що це правильно, якщо це стратегічна гра.

Україна, узгодивши це з партнерами, вирішила першою підняти прапорець і сказати: "Пекін, ми чекаємо дзвінка". Тепер якщо Китай спробує говорити про російсько-українську війну, то його будуть відправляти на номер телефону Банкової в Київ та казати: "Зеленський вже чекає дзвінка",

– сказав він.

Олег Саакян відзначив, що у такий спосіб було низку ризиків. Китай міг спробувати використати війну в Україні як інструмент для переслідування власних політичних інтересів, щодо Тайваню зокрема. На думку політолога, Україна прораховує дії КНР.

Саакян про відносини України та Китаю: дивіться відео

Чи буде Китай допомагати Росії

Як стверджує Саакян, Китай зараз не буде солідаризуватися з Росією, але вже чітко відмежовується від Заходу.

Китай буде гуртувати під свої прапори всі ті країни, які не готові підтримувати Росію. Але вони також не будуть підтримувати Захід та Україну,

– відзначив він.

Політолог не відкидає сценарій, в якому Китай може піти на приховані або обмежені поставки зброї для Росії. Він вважає, що Росія для китайців зараз – це об’єкт, яким вони будуть торгуватися із Заходом.

Олег Саакян переконаний: у випадку, якщо КНР вдасться "сторгуватися" з Росією щодо відсутності підтримки Тайваню, то Пекін може допомогти Росії.

"Чи піде Китай на постачання зброї Росії? Це питання. Чи готовий він допомагати Росії перемогти на війні? Однозначно ні, Китай не зацікавлений у цьому. Чи буде Китай допомагати не допустити краху Росії? Так, у цьому Китай точно буде допомагати. Китаю потрібна ослаблена Росія у статусі молодшого брата", – додав політолог.

Неоднозначна позиція Китаю щодо війни в Україні