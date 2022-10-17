О чем Гиркина должны допрашивать родители девочек из Бучи

Скажите, где скидываются на взятие Горкина живым, – я еще от себя добавлю! И нет, это не шутка.

Кровавый почерк палачей

Напоминаю, что этот ублюдок был в 1993 году в Боснии и, с наивысшим правдоподобием, единственный может рассказать всю правду о впервые в истории войн примененной там гулаговской (российской, конечно, было кому научить "братушек"!) технологии тюрем-борделей, которую потом принес нам весной 2014 года в Славянск. А представляете, сколько еще интересного о руке Москвы в балканских войнах может после этого открыться?

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Мы ведь еще не забыли тех наших девочек – тех первых, еще зачищенных почти (!) бесследно, правда? Не забыли Марину из Славянска, о которой я здесь писала чуть ли не в том же году (она дозвонилась родителям с телефона, похищенного у охранника, и успела кое-что рассказать)?

"Украинская" карма догонит убийц

Затем, в 2015-м, следов этого преступления (а с 2001 года, после слушания в Гааге боснийской истории, военные насилия среди гражданского населения квалифицируются как преступление против человечности!) уже не смогла доискаться присланная на Донбасс Европарламентом комиссия Малгожаты Госевской, потому что из всех тех девочек, наловленных горькинскими головорезами ("она будет обслуживать наших ребят", – отвечали несчастным родителям в "комендатуре", мы помним!), удалось, напоминаю, найти живой только одну – в Днепровской психушке, в том состоянии, когда дать показания она уже не могла.

Остальные, вероятнее всего, погибли, и Гиркин наверняка знает – как именно. Оставьте его теперь допрашивать родителям девочек, недожженных в Буче, – у них он наверняка заговорит.

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Только тогда целый пазл наконец сойдется вместе, и мир вздрогнет от ужаса длинным флешбеком – от Берлина-1945 через Боснию-1993 до Славянска-2014 и вплоть до нынешних преступлений российской армии, на которых она уже поймана in flagranti. Нельзя терять такого свидетеля.

И дай нам Бог дождаться наконец суда над Москвой – за все те поколения мучеников, которые не дождались.

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