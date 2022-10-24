150 миллионов за Гиркина: "ок" ли платить за задержание преступника

Пока одни украинцы охотятся на главаря террористов, а другие драфтят мемы на эту тему, попытаемся разобраться, как организовать процесс задержания Гиркина таким образом, чтобы обеспечить триумф правосудия и избежать собственной ответственности. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Риски в ходе задержания

Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство Украины предусматривает так называемое "общественное задержание" лица, совершившего преступление, последнее четко лимитировано тремя случаями:

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1) при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения;

2) непосредственно после совершения уголовного преступления;

3) во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.

Ни одно из этих условий не соблюдается в кейсе Гиркина . "Министр обороны" псевдореспублики на оккупированной части Донбасса уже давно с приставкой "экс", сбитие самолета Boeing рейса MH17 произошло 8 лет назад, как и его действия, повлекшие попытку аннексии Крымского полуострова. Официально уголовное производство по Гиркину было открыто в 2020 году, поэтому его преследование после совершения преступлений не является "непрерывным".

Еще одним юридическим пробелом является отсутствие нормативно-правового регулирования выплаты вознаграждения за задержание лица, совершившего уголовное правонарушение. Хотя подобные отношения в антикоррупционной сфере урегулированы (поощрение для обличителя), применение аналогии в этом случае невозможно, ведь несет угрозы для соблюдения прав и свобод подозреваемого лица, в отношении которого до приговора суда действует презумпция невиновности.

Дискуссионным также остается ответ на вопрос, является ли ГУР надлежащим субъектом правовых отношений, чтобы делать предложение о выплате вознаграждения за задержание Гиркина.

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Иностранная практика

Финансовые поощрения за задержание и приведение в компетентные органы преступника не являются изобретением Украины. Это хорошо известная за границей практика, продемонстрировавшая свою эффективность. Преимуществом такого общественного задержания является не только обеспечение неотвратимости ответственности для преступника, но и аккумулирование усилий национального и международного сообщества, привлечение внимания медиа, рост авторитета правовых механизмов восстановления справедливости.

Весь мир, затаив дыхание, следил за задержанием Эйхмана и бен Ладена, на очереди не только Гиркин, но и Путин и компания.

Важным отличием между подходом отдельных иностранных государств и предложением ГУР есть наличие необходимой нормативно-правовой базы. Например, в США на федеральном уровне с 1984 года действует программа выплат за задержание лиц, подозреваемых в терроризме, наркоторговле, совершении международных преступлений – "Rewards for Justice". На уровне отдельных штатов уголовный кодекс содержит положения о порядке внесения предложения, ответственных субъектов и сами вознаграждения за арест лиц, осужденных или обвиняемых в совершении преступлений. Такая же статья присутствует в уголовных кодексах Японии и Австралии.

Глубокая озабоченность ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям неоднократно выражали обеспокоенность нарушениями прав человека, к которым может привести предложение о вознаграждении за задержание. Лицо, не имеющее должной компетенции, не может обеспечить реализацию процессуальных гарантий для подозреваемого (в Украине, например, не регламентирован срок содержания задержанного лица до передачи государственным органам). Риск бесчеловечного обращения и других злоупотреблений властью над задержанным значительно возрастает в случае "общественного задержания".

Понимая весомое значение приведения к ответственности преступников, институции ООН предлагают адаптировать подход, за который вознаграждение предоставляется не за задержание, а за информацию о местонахождении подозреваемого.

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Как поймать правильно

Важность и целесообразность предложения ГУР переоценить сложно. Но для того, чтобы не позволить террористу Гиркину ссылаться на нарушение прав в ходе задержания, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение его дела, а также чтобы уберечь себя от ответственности за незаконное лишение свободы или похищение лица, следует:

предпочесть передачу информации в компетентные органы самостоятельному задержанию;

в компетентные органы самостоятельному задержанию; содействовать разработке необходимой правовой базы процесса задержания лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений, и процедуры выплаты вознаграждения;

задержав Гиркина, обеспечить немедленное оповещение компетентных органов в целях его передачи;

отказаться от самосуда: относиться к террористу гуманно.

Коммерциализация ответственности

"Ок" ли платить за задержание лица, подозреваемого в совершении международных преступлений? Ок. Государства, признанные демократиями с высокими стандартами верховенства права и защиты прав человека, рассматривают этот механизм как инструмент защиты прав жертв таких преступников. Важно в этом процессе лишь соблюдение действующих международных стандартов и стремление не совершить самосуд, а обеспечить триумф правосудия.

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