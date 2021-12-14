Возник еще один простор для эскалации, – Зеленский о действиях Путина после разговора с Байденом

Владимир Путин и Джозеф Байден 7 декабря провели переговоры в формате видеоконференции. Однако даже после этого возник еще один простор для эскалации в Азовском море.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, после переговоров Байдена и Путина количество российских военных возле украинской границы не сокращается.

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"Более того, возник еще один простор для эскалации в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, когда ситуация начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что заявления США о "жестких экономических санкциях" против России в случае наступления на Украину звучат убедительно.

Военно-морские силы Украины заявили, что Россия пытается превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро". По состоянию на 10 декабря, флот агрессора перекрыл 70% акватории.

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Переговоры Байдена и Путина: коротко

Джозеф Байден и Владимир Путин 7 декабря провели разговор в видеоформате, который длился больше 2 часов.

В Белом доме подчеркнули, что Байден выразил обеспокоенность относительно наращивания российских войск возле границы Украины. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

По данным российских СМИ, Владимир Путин якобы заявил американскому президенту, что требует гарантий о нерасширении НАТО в восточном направлении.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Байден и Путин готовы снова провести переговоры в видеоформате. Онлайн-встреча состоится после того, как их доверенные представители оценят ситуацию возле границ Украины.

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