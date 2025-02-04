Ryanair разрабатывает план возобновления полетов над Украиной, – директор

Авиакомпания Ryanair разрабатывает план возобновления полетов над Украиной. Это происходит на фоне намерений президента США Дональда Трампа положить конец войне России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ryanair Майкл О'Лири для издания Telegraph.

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Что известно о планах Ryanair по возобновлению полетов в Украине

Исполнительный директор Ryanair отметил, что авиакомпания разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение 4 – 6 недель после окончания войны в Украине. Он также выразил надежду, что это произойдет уже в этом году.

Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину,

– сказал О'Лири.

Сейчас в планах Ryanair открыть около 24 маршрутов в Киев и Львов. Мощность будет обеспечена путем перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах, как Лондон-Станстед и Орли в Париже для обслуживания городов.

Майкл О'Лири также подчеркнул, что нужно именно официальное прекращение боевых действий, чтобы удовлетворить требования Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза.

По словам директора Ryanair, восстановление сообщения с Одессой может занять больше времени из-за уровня повреждений, тогда как некоторые хабы на востоке и юге были разбомблены и фактически разрушены. В частности, в Херсоне, куда раньше летали самолеты авиакомпании.

К слову, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее отмечал, что Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Однако ключевым фактором все же остается безопасность пассажиров.

Кроме того, известно, что международный аэропорт "Львов" рассматривает возможность возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения. Для этого сейчас разработан операционный документ эвакуации пассажиров, а также непосредственные тренировки эвакуации людей.