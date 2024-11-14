Ирак хочет снизить "возраст согласия" для девочек до 9 лет и ограничить еще ряд прав женщин

В Ираке ультраконсервативные партии мусульман-шиитов предложили новый закон, который имеет целью лишить женщин и девушек их прав. Ирак собирается снизить законом возраст согласия до 9 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

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Ограничение прав женщин в Ираке

Так, парламент Ирака, в котором доминирует коалиция партий мусульман-шиитов, готовится проголосовать за поправку, которая отменяет "закон о личном статусе" страны.

Так, иракские консерваторы хотят снизить установленный законом возраст согласия с 18 до 9 лет, что позволит мужчинам жениться с детьми. Кроме этого, предлагаемое законодательное изменение также лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство.

Правящая коалиция заявляет, что изменения соответствуют исламскому праву и защищают девушек от "аморальных отношений". В свою очередь эксперты и активисты отмечают, что поправка фактически отменит важнейшие права женщин в стране.

Заметим, что с 1950-х годов в Ираке возраст согласия установлен на уровне 18-летнего возраста.