Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.

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Обмеження прав жінок в Іраці

Так, парламент Іраку, в якому домінує коаліція партій мусульман-шиїтів, готується проголосувати за поправку, яка скасовує "закон про особистий статус" країни.

Так, іракські консерватори хочуть знизити встановлений законом вік згоди з 18 до 9 років, що дозволить чоловік одружуватися з дітьми. Окрім цього, пропонована законодавча зміна також позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину.

Правляча коаліція заявляє, що зміни відповідають ісламському праву і захищають дівчат від "аморальних стосунків". В свою чергу експерти та активісти наголошують, що поправка фактично скасує найважливіші права жінок у країні.

Зауважимо, що з 1950-х років в Іраку вік згоди встановлений на рівні 18-річного віку.