Возросла активность разведки и ДРГ врага в сторону Николаевской области - ОК "Юг"

Наши защитники продолжают очистку Николаевской области от россиян. Враг хочет закрепиться на административных границах области, но успеха не имеет.

Российские кафиры продолжают попытки выйти на административные границы Николаевской области. Наши герои нивелируют все планы врага и наносят ему новые потери.

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Уничтожение вражеских ДРГ

Наши защитники зафиксировали разведывательную активность врага на границах Николаевской области. Оккупанты выдвинули две диверсионно-разведывательные группы, но ВСУ нанесли им потери в 50%, поэтому решисты были вынуждены отступить.

Кроме того, наши герои установили контроль территории еще 5 населенных пунктов Николаевской области, граничащих с Херсонщиной.

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