Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, какие проблемы возникают с возведением фортификаций. Он назвал действенный механизм, что позволит решить важные вопросы.

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Сейчас актуальны другие вещи

Попович объяснил, что в Украине фортификации могли быть построены по лекалу 2023 или 2024 годов, когда не так широко использовались дроны. Тогда основная ставка делалась на взводные опорные пункты, которые прикрывали от артиллерии и максимально защищали от авиационных бомб. В то время это было крайне актуально.

"Сейчас актуальны другие вещи – из-за активности дронов логистические пути нужно покрывать сетками. Ни в коем случае открытые траншеи, которые были важны ранее, сейчас делать нельзя, поскольку дрон заметит ее и наведет артиллерию или сам поразит пехоту, которая там расположена. Поэтому требования по фортификациям требуют постоянных изменений", – отметил военный обозреватель.

Обратите внимание! Аналитики DeepState сообщили, что в Сумской области наблюдается критическая ситуация с фортификационными сооружениями, ведь многие опорные пункты не были построены вовремя. В ЦПД объяснили, что не всегда возможно создать фортификации по линии границы. Основная причина – постоянный огневой контроль со стороны врага.

Также важными являются укрепления с помощью "зубов дракона", их нужно расставить и обмотать колючей проволокой – это позволит удерживать вражеские мотоциклы.

Проблема в том, что нет общей координации. Кто-то должен заниматься строительством этих фортификационных сооружений. А у нас это делают бойцы на позиции – это первая линия обороны, инженерное обеспечение – вторая линия обороны, и местные власти – это третья линия обороны,

– сказал Денис Попович.

Нужно, по мнению военного обозревателя, создавать определенную структуру, которая бы конкретно занималась этим вопросом, отчитывалась, координировала, связывалась с военными. Тогда этот процесс было легче контролировать.

Напомним, что глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих участках. Там осуществляется дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей в соответствии с потребностями командования.