Возвращаться рано: в Киевской области за сутки уничтожили почти 500 взрывоопасных предметов окку
17 апреля 2022 , 12:33Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
В Киевской ОВА рассказали, что в области продолжаются работы по разминированию. Деоккупированные территории до сих пор опасны, поэтому жителей Киевщины просят не спешить возвращаться.
В течение 16 апреля спасатели и саперы обследовали ряд населённых пунктов, временно находившихся под оккупацией россиян. Чрезвычайники проверили 3 района – Бучанский, Броварской и Вышгородский.
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В ходе обследований обнаружили и обезвредили 495 взрывоопасных предметов, которые оставили оккупанты.
Всего за все время чрезвычайники уже обезвредили 15332 взрывоопасных предмета.
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