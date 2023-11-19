Публичность останавливала процесс: история возвращения Ермохина, которого Россия похитила из Мариуполя
Украина вернула 18-летнего Богдана Ермохина, которого Россия похитила из временно оккупированного Мариуполя. В возвращении парня участвовали многие люди и организации.
Украина впервые привлекла ЮНИСЕФ, а также Катар для возвращения Ермохина. Об этом в эфире телемарафона рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет 24 Канал.
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Украина впервые привлекла ЮНИСЕФ
Он отметил, что посредничество Катара и международной организации помогли Украине вернуть Богдана домой. В то же время Лубинец отметил, что медийная активность, которая происходила накануне возвращения парня, как раз препятствовала процессу.
Омбудсмен сказал, что публичность в некотором роде даже останавливала этот процесс. В частности, Россия обращала внимание, что еще не вернула Ермохина, а в Украине уже публично транслировали информацию, что он должен ехать в какую-то страну и рассказывать, как с ним плохо обращались.
Лубинец подчеркнул, что возвращение Богдана – это работа не одного человека или команды. Также в процесс были вовлечены президент, координационный штаб, Андрей Ермак, ГПСУ, структура МИД, украинский консул на территории Беларуси и отдельные сотрудники ЮНИСЕФ в Украине и Беларуси.
Он рассказал, что успел по телефону пообщаться с Богданом. Парень сказал, что очень счастлив и благодарит всех, кто вернул его домой.
Что известно о Богдане Ермохине
- Богдан до полномасштабного вторжения в Россию проживал в Мариуполе. Парень сирота, у него есть сестра.
- Российский омбудсмен Мария Львова-Белова, ордер на арест которой за депортацию украинских детей выдал Международный уголовный суд, рассказывала, что Богдана якобы нашли в подвалах Мариуполя.
- В России парня передали под опеку в приемную семью.
- В апреле 2023 года парень пытался бежать из России, но был задержан на границе с Беларусью. Лубинец рассказал, что в сентябре начал заниматься возвращением Богдана в Украину.
- 7 ноября Екатерина Бобровская, являющаяся адвокатом парня, заявила, что Богдану вручили повестку в России. Ермохин обратился к Зеленскому, попросив о помощи.
- 19 ноября Богдан вернулся в Украину и встретился с сестрой. В день возвращения ему исполнилось 18 лет.