Трое крымских татар вернулись из российской колонии после 9 лет заключения

Трое крымских татар Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров – освободились после 9 лет в российской колонии. Они отбыли полный срок по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на правозащитное объединение "Крымская солидарность". В России в 2003 году Хизб ут-Тахрир признали террористической организацией, а причастных к ней начали преследовать.

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Россия отпустила трех крымских политзаключенных

Как сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность", Меметов находился в колонии № 11, а Абильтаров и Абсеитов – в колонии № 1 города Ставрополя.

Ремзи Меметова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и еще одного крымского татарина – Энвера Мамутова – арестовали 12 мая 2016 года в Бахчисарае. Российские силовики обвинили их в участии в террористической организации.

24 декабря 2018 года Южный окружной военный суд вынес приговор:

Меметову, Абсеитову и Абильтарову – по 9 лет колонии,

– по 9 лет колонии, Мамутову – 17 лет лишения свободы.

Впоследствии Верховный суд России смягчил приговор, уменьшив сроки на три месяца.

К слову, Россия систематически преследует крымских татар, используя обвинения в терроризме. Правозащитники считают дела против них сфабрикованными, а самих осужденных – политзаключенными.