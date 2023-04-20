Возвращение к жизни: Зеленский и Столтенберг присоединились к Международному саммиту городов и регионов
В Киеве 20 апреля начался Международный саммит городов и регионов. На нем присутствовали украинские чиновники, политики, экономисты, но и сам президент Владимир Зеленский в компании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Столтенберг как раз 20 апреля прибыл с официальным визитом в Киев. О ходе саммита – читайте в материале 24 Канала.
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Цель саммита – послевоенное восстановление
Как рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, в фокусе внимания саммита – обеспечение защиты населения, возвращение к жизни деоккупированных территорий и послевоенное восстановление.
"Говорили как об восстановлении, так и развитии украинских регионов. Наша задача – построение сильной и успешной Украины", – подчеркнул он.
Что сказал Владимир Зеленский
Украинский лидер тоже взял слово. Он сказал, что саммит открывает новый уровень взаимодействия с общинами и регионами Украины и других государств-партнеров. Зеленский отдельно поздравил на мероприятии Йенса Столтенберга и других представителей и представительниц европейских институций.
Украинский народ встал на защиту своего государства. Народ, умеющий совместно действовать ради национального блага, умеющего защищать свои интересы. Народ, чья национальная безопасность начинается с понимания, что любая община должна жить достойно. Такой народ имеет преимущество в войне,
– объяснил президент.
Он поблагодарил украинских общин, которые во взаимодействии с государством помогают приближать победу.
"Каждый гражданин важен. Каждый и каждая. И благодаря такому подходу вместо развалин, которые принесла Россия, мы повсюду отстроим жизнь. Украинскую и настоящую жизнь, в которой уважают каждого человека", – подытожил Зеленский.
Главные тезисы по выступлению Йенса Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО в своем выступлении сказал:
- токсическая российская агрессия будет остановлена;
- НАТО будет помогать Украине в полном приведении ВСУ в стандарты Североатлантического союза;
- Украина уже получила 150 миллиардов финансовой помощи;
- будущее Украины в НАТО – все члены Альянса согласны с этим.
Мы готовим поддержку, которая сменит обстановку на фронте. Альянс поддерживает Украину десятками миллиардов евро,
– добавил Столтенберг.
Он отметил, что сегодня, 20 апреля, посетил Бучу и был искренне поражен тем, что увидел. Речь идет об ужасных доказательствах военных преступлений России, совершенных против гражданского населения.
По результатам саммита запланировано подписание итоговой Декларации и ряда соглашений о партнерстве на муниципальном уровне. Также планируется подписание соглашения о вступлении Украины в систему механизма гражданской защиты ЕС, а также презентуют концепцию Регионального офиса международного сотрудничества.