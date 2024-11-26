Есть причины: советник мэра Мариуполя сказал, сколько реально людей вернулось в оккупированный город

Нардеп Максим Ткаченко заявил, что на оккупированные территории вернулось 150 тысяч человек, позже он это заявление опроверг. На самом деле цифра намного меньше, но посчитать ее точно трудно.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. заметив, что люди вынуждены возвращаться на оккупированные территории из-за недостаточной поддержки государства для внутренних переселенцев. Относительно людей, которые выехали из Мариуполя – цифру посчитать фактически невозможно из-за нескольких факторов.

Смотрите также Россияне "охотятся" на украинскую молодежь в Мариуполе

Сколько реально людей вернулись в оккупированный город и почему

По словам советника мэра Мариуполя, цифра нардепа действительно слишком большая. Не соответствует действительности и цифра 70 тысяч человек, которые вернулись в город.

По данным, которыми мы оперируем, по нашим расчетам, по нашим данным, которые мы берем из инсайдов – это от 20 до 40 тысяч человек, которые вернулись в Мариуполь,

– подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя отметил, что основной причиной возвращения украинцев в оккупированный город является отсутствие жилья. К сожалению, в большинстве случаев внутренние переселенцы в Украине его не получают.

По состоянию на август – сентябрь 2023 года получателей помощи от государства в размере 2 тысячи гривен было примерно 4 миллиона. По состоянию на март этого года, когда были отменены выплаты для абсолютного большинства, – около 1,5 миллиона украинцев.

Какова судьба украинцев, которые лишились этих выплат – большой вопрос. Если брать цифру людей, которые, пусть, навсегда вернулись на оккупированные территории, то это уже и не такой большой процент,

– объяснил Андрющенко.

Большинство жителей оккупированных городов, которые туда возвращаются – это пожилые люди. Им трудно начать жизнь сначала и себя найти без жилья и другой помощи. Кроме того, им выгодно возвращаться на оккупированные территории, ведь там они получают две пенсии.

Другие же люди – не могут найти работу, чтобы оплачивать себе жилье. Если же переезжать в села, где оно гораздо дешевле, там нет большого количества рабочих мест.

Это все побуждает людей принимать непростое, эмоциональное решение и пробовать вернуться в оккупированный Мариуполь, учитывая, что там просто осталось жилье,

– прокомментировал советник мэра Мариуполя.

По выезду людей из Мариуполя фактического учета нет. Некоторые мариупольцы выехали в Украину, некоторые в Россию, часть из них просто депортировали. Поэтому цифра, которая озвучивалась, а именно 200 тысяч, не соответствует действительности. По общим учетным данным можно указать цифру примерно 70 тысяч человек, но она тоже может колебаться.