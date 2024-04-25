Украине нужно серьезно изучить ситуацию, – Госдеп о возвращении мужчин из-за рубежа

В Государственном департаменте США высказались относительно попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин домой для защиты Родины. Представители департамента отметили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции по этому вопросу.

В то же время официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек отметил, что правительство США уважает право Киева определять свою политику в отношении возвращения мужчин из-за рубежа.

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В США высказались относительно попытки Украины вернуть мужчин

Сайзек назвал "сложным вопросом" приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин мобилизационного возраста. Однако подчеркнул, что правительство нашего государства имеет полное право определять свою политику в отношении этой категории граждан.

Нет ни одного решения или позиции до сих пор от правительства США – помочь или не помогать Украине в этой области,

– подчеркнул Сайзек.

Однако представитель Государственного департамента напомнил, что Европа и, определенной степени, Соединенные Штаты протянули руку помощи украинцам, которые решили покинуть свою страну вместе со своими семьями с начала полномасштабного вторжения.

В то же время Сайзек подчеркнул важность того, чтобы Украина "тщательно проанализировала и серьезно отнеслась" к этой ситуации.

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