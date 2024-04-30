Президент Литвы обсуждал возвращение в Украину мужчин призывного возраста с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа обсуждал вопрос возвращения в Украину мужчин призывного возраста с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такие разговоры прозвучали во время их встречи в Вильнюсе.

Об этом рассказал старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис. Ранее страна сообщала о готовности помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин, проживающих за рубежом.

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"Это даже не обсуждается"

Литовский чиновник считает, что страна была бы готова помочь нашему государству вернуть мужчин мобилизационного возраста, если бы Киев увидел в этом необходимость.

В той мере и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается – как и относительно других потребностей, того, что нужно Украине,

– подчеркнул он.

Будрис также отметил, что президент Науседа уже обсуждал этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским во время их последней встречи в Вильнюсе.

В то же время отвечая на вопрос, как на практике могло бы выглядеть возвращение украинских мужчин на Родину, Будрис отметил, что возможны разные пути.

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и, если смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет – насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", – уточнил советник президента Литвы.

Науседа уже заявлял о готовности к подобной помощи

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните во время дебатов на радио заявили, что в Литве могли бы проверять, выполнил ли гражданин Украины свой мобилизационный долг или получил освобождение от призыва, прежде чем продолжать ему вид на жительство.

Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих ребят к выполнению долга перед Родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах,

– сказал Науседа.

В то же время Ингрида Шимоните считает, что Литва могла бы сделать определенные шаги, чтобы помочь Украине вернуть военнообязанных, но некоторые меры необходимо согласовать на уровне Евросоюза. Она утверждает, что нужно работать в этой ситуации не только с украинскими институтами.