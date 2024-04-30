Про це розповів старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. Раніше країна повідомляла про готовність допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків, які проживають за кордоном.

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"Це навіть не обговорюється"

Литовський посадовець вважає, що країна була б готова допомогти нашій державі повернути чоловіків мобілізаційного віку, якби Київ побачив у цьому необхідність.

Тією мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це необхідним, ми, звісно, будемо з ними розмовляти та допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється – як і щодо інших потреб, того, що потрібно Україні,

– наголосив він.

Будріс також зазначив, що президент Науседа вже обговорював це питання з українським лідером Володимиром Зеленським під час їхньої останньої зустрічі у Вільнюсі.

Водночас відповідаючи на запитання, який на практиці могло б мати вигляд повернення українських чоловіків на Батьківщину, Будріс зазначив, що можливі різні шляхи.

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання і роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і, якщо зможуть переїхати в сусідню країну і там такого режиму не буде – наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", – уточнив радник президента Литви.

Науседа вже заявляв про готовність до подібної допомоги

Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте під час дебатів на радіо заявили, що у Литві могли б перевіряти, чи виконав громадянин України свій мобілізаційний обов’язок або отримав звільнення від призову, перш ніж продовжувати йому посвідку на проживання.

Україна повинна мати можливості та інструменти, щоб запросити своїх хлопців до виконання обов'язку перед Батьківщиною. Ми повинні співпрацювати з Україною у всіх сенсах,

– сказав Науседа.

Водночас Інгріда Шимоніте вважає, що Литва могла б зробити певні кроки, щоб допомогти Україні повернути військовозобов'язаних, але деякі заходи необхідно узгодити на рівні Євросоюзу. Вона стверджує, що потрібно працювати у цій ситуації не лише з українськими інститутами.