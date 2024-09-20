Нидерланды хотят вернуть украинских мужчин призывного возраста домой

Нидерланды рассматривают способы для возвращения украинских мужчин призывного возраста домой. При этом украинские беженцы до сих пор получают помощь.

Пути возвращения украинских мужчин хотят обсудить с Украиной. Об этом сообщает премьер-министра Нидерландов Дик Схооф, которого цитирует Algemeen Dagblad.

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Будут ли Нидерланды возвращать украинских мужчин домой

Соответствующее заявление премьер сделал во время обсуждения миграционной политики в парламенте, отвечая на вопрос лидера "Партии Свободы" Герта Вилдерса.

Вилдерс выразил обеспокоенность тем, что "десятки тысяч" украинских мужчин остаются в Нидерландах, тогда как украинская власть стремится к их возвращению для защиты страны или участия в ее восстановлении.

Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну,

– заявил Вилдерс.

Премьер Нидерландов отметил, что при обсуждении с президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса принудительного возвращения военнообязанных украинских мужчин, он подошел к нему очень "осторожно".

Схооф считает, что это "разумный подход", однако такой ответ не удовлетворил Вилдерса.

"Вы также можете ввести политику, чтобы поощрить их вернуться туда", – отметил лидер "Партии Свободы".

Премьер Нидерландов подчеркнул, что хочет совместно с Украиной рассмотреть этот вопрос. Он также добавил, что украинские беженцы продолжают иметь право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование.

Обратите внимание! По данным нидерландских СМИ, на осень прошлого года в Нидерландах проживали более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста, при этом общее количество зарегистрированных украинских мужчин составляло около 39 тысяч. Также в Нидерландах нашли приют 63 тысячи украинских женщин.