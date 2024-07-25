В МИД Польши сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину. Дискуссия по этому поводу ведется на уровне Евросоюза.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также отметил, что сейчас Украина страдает от "недостатка оружия, усталости от войны и сокращения военного персонала".

Смотрите также В ответ на российскую агрессию: Польша усиливает ПВО на восточной границе

В странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных новобранцев для ВСУ

Радослав Сикорский считает, что Украина нуждается в помощи Европы, в частности, и в вопросах увеличения численности армии.

"Мы, как европейские страны, также должны помочь. В странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину, и Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе", – сказал он.

Глава польского МИД заявил, что "дискуссия относительно экстрадиции в Украину лиц, которые уклоняются от выполнения служебных обязанностей", ведется на уровне Европейского Союза.

Здесь можно поставить такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свой долг по защите Родины,

– сказал Сикорский.