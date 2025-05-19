Экс-глава ЦРУ сказал, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории к границам 1991 года

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дэвида Петреуса для Radio NV.

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Украине придется приложить колоссальные усилия на фронте, чтобы вернуть оккупированные территории. Не последнюю роль в этом играет помощь партнеров.

Я думаю, что учитывая развитие событий на поле боя с созданием очень, очень значительных оборонительных линий, таких как так называемая линия Суровикина и т.д., которая оказалась такой грозной во время контрнаступления летом 2023 года, что ее невозможно было преодолеть, учитывая смертоносность линии фронта с обеих сторон, потому что Россия также внедряет дроновые инновации, как и Украина; исходя из этого всего, скажу так: Украине понадобится огромное количество дополнительных ресурсов, чтобы освободить всю свою территорию,

– заявил Петреус.

Это один фактор, который помог бы Украине вернуть территории, – большие трансформации в России.

"Если только что-то не трансформирует Россию так, что, например, ее матери и родители скажут: "Мы не отдадим вам своего сына", тогда, может, что-то изменится без военных отвоеваний. Или, опять же, если Россия обанкротится", – предположил Петреус.

В общем, он считает, что вернуть Украине 20% оккупированной территории будет очень сложно. При этом желает, чтобы это действительно произошло.