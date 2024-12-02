Зеленский признал, что Украине не хватает сил для возвращения всех оккупированных Россией территорий

Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны не хватает сил для освобождения силой некоторых временно оккупированных Россией территорий. Таким образом вернуть все захваченные врагом земли, по мнению главы государства, будет крайне трудно.

Поэтому украинский лидер отметил необходимость дипломатического подхода по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo News.

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Что заявил Зеленский относительно оккупированных территорий

Сейчас на фронте наблюдается тяжелая ситуация, враг продолжает наступать и штурмовать позиции украинских сил. На фоне этого украинский президент высказался о возможности возвращения оккупированных Россией территорий под контроль нашего государства.

У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения,

– заявил он.

Однако, по его словам, начинать любые дипломатические шаги можно будет только тогда, когда Киев будет убежден в том, что Украина "достаточно сильная". В противном случае, по мнению Владимира Зеленского, Россия может начать новую агрессию против нашего государства.

Также он членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины. Президент признает, что война вступила в "тяжелую фазу". К слову, ранее он отметил, что Украина не собирается юридически признавать оккупированные территории российскими.