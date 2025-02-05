Защитники Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС: кого именно вернули в Украину в рамках обмена

В среду, 5 февраля, в Украину из плена удалось вернуть 150 наших защитников. Среди них оказались защитники Мариуполя и ряда других важных населенных пунктов и объектов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Он рассказал детали обмена и, в частности, о состоянии спасенных защитников.

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Кого удалось вернуть в Украину

По словам министра, среди освобожденных украинцев оказались 42 военнослужащих и работника системы Министерства внутренних дел. Домой вернулись защитники Мариуполя, "Азовстали" и завода Ильича, а также те, кто стоял на защите Чернобыльской атомной электростанции.

Также в обмене есть защитники населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Согласно обнародованной информации, на территорию Украины вернули 22 нацгвардейца, 19 пограничников и одного полицейского. К сожалению, среди освобожденных есть бойцы в тяжелом состоянии.

Мы обязательно позаботимся о том, чтобы каждый из них получил необходимое лечение и уход. Впереди у них длительная реабилитация и восстановление,

– говорится в сообщении.

Также Игорь Клименко выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президент, а также команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и результат.

"Продолжаем борьбу за освобождение наших пленников. Ждем дома", – резюмировал украинский министр.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных – 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров. В общей сложности на этот раз домой возвращаются 108 воинов ВСУ. Там отметили, что вернули и участников операции в Курской области.

Напомним, во время предыдущего обмена Украина вернула домой 25 человек – солдат, матросов, сержантов и одного гражданского, захваченного в Киевской области. Самому младшему среди них 24 года, самому старшему – 60.