"Мама, это я тебе звоню": эмоциональное видео первого разговора украинского воина после плена

В Украину вернули 390 военных и гражданских в пятницу, 23 мая, в рамках первого этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000". О нем российская и украинская стороны договорились во время переговоров в Стамбуле.

В сети показали эмоциональное видео первого разговора украинского защитника, которого удалось вернуть из российского плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, которая обнародовала соответствующие кадры.

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Воин позвонил маме после обращения из плена

Освобожденный из плена защитник после возвращения в рамках обмена "1000 на 1000" позвонил маме. Он сообщил, что вернулся домой, и находится в Украине.

Мама, это я тебе звоню! Я в Украине, ждите меня, скоро увидимся, целую вас,

– сказал он в разговоре.

Чувствительные кадры первого разговора освобожденного воина: смотрите видео

По данным Координационного штаба, среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин. Андрей Ермак отметил, что есть воины, которые находились в неволе с 2022 года.

К слову, домой вернули воинов, которые защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также – в Черниговской, Сумской и Киевской областях. В субботу и воскресенье обмен продолжится.