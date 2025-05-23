У мережі показали емоційне відео першої розмови українського захисника, якого вдалося повернути з російського полону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України, яка оприлюднила відповідні кадри.

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Воїн зателефонував мамі після звернення з полону

Звільнений з полону захисник після повернення у рамках обміну "1000 на 1000" зателефонував мамі. Він повідомив, що повернувся додому, і перебуває в Україні.

Мамо, це я тобі звоню! Я в Україні, чекайте мене, скоро побачимось, цілую вас,

– сказав він у розмові.

Чутливі кадри першої розмови звільненого воїна: дивіться відео

За даними Координаційного штабу, серед звільнених – 3 жінки та 387 чоловіків. Андрій Єрмак зазначив, що є воїни, які перебували в неволі з 2022 року.

До слова, додому повернули воїнів, які захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також – у Чернігівській, Сумській та Київській областях. У суботу та неділю обмін продовжиться.