Миллион за пленного: мошенник манипулировал родственниками военных с "Азовстали"

СБУ разоблачила схему мошенничества, которая касалась родственников украинских военных, находящихся в плену. Злоумышленница, которая действовала на Киевщине, обещала помощь в возвращении пленных домой и требовала значительные средства за ускорение процесса.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Фигурантка выманила почти 1 миллион гривен от жены защитника Азовстали, который находится в плену россиян.

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Спасти пленного за миллион

Злоумышленница обещала родственникам защитников Мариуполя, в частности жене одного из защитников Азовстали, помочь с возвращением их близких домой. Для "ускорения" процесса она требовала крупные суммы денег.

Женщина рассказывала о якобы своих связях в администрации российской тюрьмы, где держат украинских военных, и манипулировала эмоциональным состоянием потерпевшей, угрожая ей плохими последствиями для мужа, если деньги не будут выплачены.

Задержание мошенницы произошло во время получения очередного перевода денег от потерпевшей. Во время обыска у злоумышленницы изъят мобильный телефон и банковские карты с доказательствами ее преступной деятельности.

СБУ задержала мошенницу / Фото СБУ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, женщине сообщено о подозрении за мошенничество. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности напоминает, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти, а такие случаи мошенничества требуют бескомпромиссной борьбы с нарушителями закона.