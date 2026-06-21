Возвращение из зоны боевых действий по-новому: Минобороны озвучило четкие сроки и правила для военнослужащих

Министерство обороны Украины определило процедуру и сроки возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. В зависимости от способа обращения процесс восстановления может занять до нескольких дней, включая возобновление службы и обеспечения.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

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Что нужно знать военным, планирующим вернуться из СЗЧ?

Министерство обороны Украины определило порядок и сроки возвращения военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СЗЧ), в ряды Вооруженных сил Украины.

В случае подачи рапорта через "Армия+" его рассмотрение длится до 7 дней. После согласования военнослужащий имеет 5 суток, чтобы прибыть в свою часть. В приложении появляется статус "В пути", который подтверждает участие в программе возвращения и может быть предъявлен представителям ТЦК, ВСП или Нацполиции.

Если обращение происходит непосредственно в воинскую часть, военнослужащий подает рапорт на месте и временно зачисляется в списки личного состава с возобновлением продовольственного обеспечения. Проверка документов длится до 7 дней, после чего возобновляются денежное и другие виды обеспечения.

В случае обращения через 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск рапорт передается в выбранную часть, которая также рассматривает его в течение 7 дней. После согласования военнослужащий получает бумажное распоряжение, действующее 5 дней и подтверждающее участие в программе возвращения.

По прибытии в часть порядок оформления зависит от статуса военнослужащего. Если его еще не исключили из списков прежней части, он временно зачисляется с возобновлением продовольственного обеспечения, а после издания приказа — и денежного. Если же исключение уже произошло, зачисление и полное восстановление обеспечения осуществляется сразу в день прибытия.

Армейская реформа 2026

Минобороны объявило о масштабной реформе военной службы, которая предусматривает новую контрактную систему, четкие сроки службы и повышение выплат. Цель изменений — сделать службу более понятной, справедливой и мотивирующей.

Контракты будут делиться на пехотно-штурмовые (10–14 месяцев), боевые (24 месяца для отдельных специальностей) и базовые (24 месяца). Также предусмотрена гарантированная отсрочка после службы, которая зависит от участия в боевых действиях.

Во время лечения после ранения сохраняются боевые выплаты до 12 месяцев. Зарплаты для пехоты могут вырасти до 300–460 тысяч гривен, для тыловых подразделений — до 30 тысяч, а также повышаются выплаты командирам.