Возвращение Савченко и шокирующее убийство Шеремета: важное об Украине в 2016 году

В 2016 году в Украине закрылись "банки-пылесосы", "Приватбанк" стал государственным, а внимание было приковано к возвращению после 2 лет плена Надежды Савченко, которая просила не дать ей "скурвиться".

2016 год – время, когда Украина привыкала к новому национальному герою. Давление подскакивало из-за смены владельца крупнейшего частного банка страны.

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Война рядом – об этом напоминали теракты в Киеве, а на Донбассе началась зачистка полевых командиров боевиков, которые могли много рассказать о причастности Москвы к войне в Украине.

Освобождение Савченко

2 года плена. Надежда Савченко стала пленницей Кремля. Вся Европа требовала освободить украинскую военную, которую похитили на украинской земле и передали Путину. В 2016 году она наконец вернулась.

На родную землю ступила босиком. Надежда Савченко 708 дней провела в российской тюрьме.

Мы будем жить в Украине так, как должен жить достойный человек. Я не знаю, как это сделать. Не обещаю, что это будет завтра, но я готова умереть для того, чтобы это было,

– сказала тогда Савченко.

Встречала пленную Юлия Тимошенко. Она уступила Надежде Савченко первый номер в избирательном списке в 2014 году. Летчица даже не планировала отдыхать – она рвалась к работе.



Савченко вернулась в Украину / Фото Getty Images

Президент Петр Порошенко также в тот же день встретился с Савченко.

Судьба Ерофеева и Александрова

Совсем другая картина с российскими ГРУшниками, которых обменяли на летчицу. Ерофеева и Александрова, кроме жен и пропагандистки Скабеевой никто не встречал. Оно и неудивительно. После того, как кадровых военных поймали возле Счастья, Россия своих бросила.



Евгений Ерофеев и Александр Александров / Фото picture-alliance

Евгений Ерофеев сразу в нескольких интервью жаловался, что официальные представители России их до сих пор ни разу не посетили, хотя на тот момент к ним приходили представители ООН, "Красного креста" и других организаций.

В конце концов, вероятно, что в украинском плену судьба ГРУшников была бы счастливее, чем на свободе в России. По информации ТСН, Ерофеев и Александров уже мертвы.

А вот Савченко начала свою войну в парламенте. Она ругалась.

Дайте мне не скурвиться, дайте мне не спаскудиться. Я сделаю все, чтобы вы во мне не разочаровались,

– говорила Савченко.

Савченко обещала бороться за жизнь военнопленных, но методы такой борьбы, мягко говоря, удивляют. Без всяких согласований с государством депутат самовольно села за стол переговоров с террористами.

Смотрите выпуск "Украина 30" о 2016 годе: видео

Савченко исключили из фракции, а потом вообще лишили неприкосновенности.

Смерть террориста "Моторолы"

В 2018 году летчицу обвинили в планировании терактов. Ее и руководителя "офицерского корпуса" Владимира Рубана заподозрили в попытке госпереворота. Записи свидетельствуют, что пара была не прочь "рвануть" Верховную Раду.

Батя, Кот, Боцман. Это не персонажи марвеловской вселенной, а главари террористов, которых ликвидировали. Бои крыс происходили все чаще. На этот раз – теракт в Донецке.

В самом центре осиного гнезда ликвидировали одного из самых раскрученных Россией террористов. "Моторола" пытал и убивал украинских военных. С россиянином случилось почти как в поговорке. Приехал с мечом и от меча погиб. Хотя нет. "Моторолу" взорвали.

Бывай "Мото"! 16 сентября 2016 года погиб Арсений Павлов. Более известный как "Моторола". Умер один из самых медийных персонажей террористической так называемой "ДНР" не на поле боя, а в лифте.

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Коротко о "Мотороле"

Россиянина "Моторолу" можно было увидеть еще на сепаратистских собраниях в Харькове. Воевал с киборгами в аэропорту. Возглавил подразделение террористов "Спарта". Совершал военные преступления. Стрелял по мирному населению. Не разведясь, взял второй брак и наконец – покатался на лифте.



Террорист "Моторола" пытал украинцев / Фото боевиков

О смерти Моторолы много шутили. В то же время главный террорист временно оккупированной Донетчины обещал отомстить.

Хотелось бы верить, что ликвидация "Моторолы" – это дело украинских спецслужб. Однако если это банальные разборки за бизнес – тоже никого бы не удивило.

Гибель Шеремета

Эхо войны было и в Киеве. В самом центре столицы взорвали журналиста Павла Шеремета. Мощный взрыв был прямо в центре Киева. Машина, в которой ехал журналист Павел Шеремет, вспыхнула. Шансов выжить – не было.

Видео с места гибели Шеремета

Павел Шеремет – журналист, который родился в Беларуси, работал в России. С 2012 года он решил переехать в Украину. В его послужном списке: радио "Вести", "ТВІ" и "Украинская Правда".

Власти пообещали найти виновных.

Это дело нашей чести. Принять самые необходимые меры, чтобы это дело было раскрыто,

– говорил еще Петр Порошенко.

Только вот несмотря на такие директивы, виновных не смогли найти. Впоследствии уже убийство Шеремета стало "делом чести" для Владимира Зеленского.

Задержание Антоненко, Дугарь и Кузьменко

Военного и музыканта Андрея Антоненко, в народе Riffmaster, волонтеров Яну Дугарь и Юлию Кузьменко считают причастными к убийству журналиста.



Подозреваемые в организации убийства Шеремета / Фото ІМІ

Общество шокировано. Такое решение считают реваншем против ветеранского движения. Мотив отсутствует. На видео, на которое ссылались полицейские, мужчина был намного ниже Антоненко.

Дугарь отпустили под домашний арест. Кузьменко полгода провела за решеткой. В то же время Riffmaster пришлось ждать домашнего ареста 506 дней. Это произошло почти через 5 лет после убийства, 30 апреля 2021 года.

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Убийц и заказчиков Павла Шеремета до сих пор не нашли.

Что сделал Гройсман

Арсений Яценюк не устраивал президента и его команду. Он хочет видеть премьером своего человека. Своего политического сына. Поэтому Рада проголосовала за нового главу правительства – тоже связанного с Винничиной, как и президент Порошенко – Владимира Гройсмана.

Слава Украине! Я вам покажу, что такое управление государством,

– сказал Гройсман.

И сразу начал показывать. Например, ругался на вице-премьера Геннадия Зубко.

Гройсман обругал Зубко: смотрите видео

Самая известная реформа при Гройсмане – медицинская, когда деньги должны ходить за пациентом. Курировала процессом тогда Ульяна Супрун.

Тогда же внедрили и образовательную реформу. Дети теперь будут учиться в школе 12 классов. Особенно акцентировал Гройсман на инфраструктуре. Даже сам мост сваривал.

За 3 года работы правительства отремонтировали почти 7 тысяч километров дорог. Это как за 10 лет до премьерства винничанина. При Гройсмане стабилизировали экономику.

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Что еще сделал премьер и чем закончился 2016 год – смотрите в программе.