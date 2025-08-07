Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фонд R.T. Weatherman.

Как специалистов обучали некродактилоскопии?

Так, инновационная методика некродактилоскопии применяется в случаях, когда визуальный осмотр или даже ДНК-анализ, требуют слишком много времени или вообще невозможны. Украинские специалисты адаптировали классический метод снятия отпечатков пальцев, что позволило значительно ускорить идентификацию даже тех тел, которые плохо сохранились.

Каждый день мы видим, как важно быстро и точно идентифицировать погибших, чтобы вернуть их имена семьям и дать возможность достойно попрощаться с близкими... Эта программа обучения – важный шаг в поддержке украинских судебно-медицинских экспертов и криминалистов, которые находятся на передовой этой борьбы,

– отметила директор R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

Участниками четырехдневного тренинга стали судебно-медицинские эксперты областных бюро и криминалисты подразделений Национальной полиции.

Как проходил интенсив по идентификации тел / фото R.T. Weatherman

Они прослушали теоретические лекции и прошли интенсивную практическую подготовку, чтобы овладеть техникой, которая позволяет идентифицировать личность даже в самых сложных случаях.

Этот тренинг поможет нам ускорить процесс и одновременно повысить точность идентификации, что очень важно для оказания помощи семьям погибших,

– подчеркнула Ирина Хорошаева, директор программы идентификации жертв войны R.T. Weatherman Foundation.

Фонд представил эту методику и рекомендации по стандартизированным практикам идентификации Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Национальной полиции. Внедрение этой методики может изменить системный подход к идентификации жертв войны и усилить поддержку семей пропавших без вести и погибших.

В течение двух лет работы R.T. Weatherman Foundation удалось идентифицировать уже более сотни украинских военных, иностранных добровольцев и отдельные фрагменты тел, возвращая имена и достоинство погибшим. В дальнейшем команда планирует масштабировать эту методику.