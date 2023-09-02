Сначала пойдут ТОПы, – Малюська об экстрадиции украинцев-нарушителей из-за границы

Совсем недавно в Украине начали поговорить о возможности экстрадиции из-за границы выехавших незаконно граждан. Однако страны ЕС с осторожностью относятся даже к передаче стране топкоррупционеров.

О порядке возвращения злоумышленников из-за границы в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Запуск экстрадиции остается сложным процессом.

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Кто же будет первым

Создание механизма экстрадиции нарушителей, незаконно выехавших за границу, является сложной и хлопотной работой. В случае разработки такого алгоритма "под нож" сначала пойдут топпреступники – те, кто украл больше всего.

Что касается других, в том числе и выехавших из Украины незаконно, то сначала нужно выполнить несколько условий. В частности, необходимо предоставить доказательства, что лицо совершило преступление. Однако сам процесс экстрадиции будет проходить в порядке громкости дела.

Сначала пойдут топы – те, кто украл больше всего. Их мы попытаемся экстрадировать в первую очередь. "Средняя рыба" и другие персонажи пойдут позже,

– заявил Малюська.

Сейчас Украине трудно вернуть даже тех коррупционеров, которые, очевидно, совершили громкие преступления. Страны ЕС очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции из-за войны войны. Адвокаты топ преступников убеждают, что передавать их нельзя, поскольку это очень опасно. Потому союзники отказывают в запросе Украины.

Однако уже разрабатывают план действий – в Верховной Раде есть специальный закон, который запустит отдельный режим содержания для тех, кого экстрадируют. Это будет дополнительная мера безопасности, чтобы союзники активнее передавали нарушителей из-за границы.

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