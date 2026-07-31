Трогательное видео встречи парня с матерью было опубликовано в телеграм-канале Службы внешней разведки.

Как Давид был вынужден развестись с близкими?

Мальчик вместе с семьей проживал в одном из городов Луганской области. Когда россияне начали интенсивно обстреливать населенный пункт, родители Давида были вынуждены эвакуироваться.

Сам мальчик, которому на тот момент было 2 года, находился у бабушки и дедушки на временно оккупированной территории Луганской области.

Из-за оккупации семья не имела возможности самостоятельно вернуть ребенка домой. Однако Давид все-таки получил возможность наконец встретиться с матерью.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а также при содействии Офиса Омбудсмена Украины мальчик после длительной разлуки смог вернуться к своей семье.

Мать мальчика рассказала, что не видела своего сына 4 года. Она поблагодарила за возможность забрать ребенка с оккупированной территории.

Нужно всегда быть вместе и никогда не оставлять своих родных,

– поделилась эмоциями мама Давида.

Моменты встречи матери с сыном: смотрите трогательное видео

Отметим: омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 31 июля Украина вернула с временно оккупированных территорий 4 детей.

Среди возвращенных – шестилетний мальчик (именно Давид), девятилетняя девочка и двое 15-летних подростков, которых война разлучила с семьями или которые остались на оккупированных территориях без родителей. После длительных усилий все дети воссоединились со своими родными в Украине.