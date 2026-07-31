Щемливим відео зустрічі хлопця з матір'ю поділилися в телеграм-каналі Служби зовнішньої розвідки.

Як Давид змушений був розлучитися з найближчими?

Хлопець разом із родиною проживав в одному з міст на Луганщині. Коли росіяни почали інтенсивно обстрілювати населений пункт, батьки Давида були змушені евакуюватися.

Сам хлопчик, якому на той момент було 2 роки, перебував у своєї бабусі й дідуся на тимчасово окупованій території Луганської області.

Через окупацію родина не мала можливості самостійно повернути дитину додому. Однак Давид таки отримав можливість нарешті зустрітися з матір'ю.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за сприяння Офісу Омбудсмана України, хлопчик після тривалої розлуки зміг повернутися до своєї родини.

Мати хлопця розповіла, що не бачила свого сина 4 роки. Вона подякувала за можливість забрати дитину з окупованої території.

Потрібно завжди бути разом, і ніколи не залишати своїх рідних,

– поділилася емоціями мама Давида.

Моменти зустрічі матері з сином: дивіться зворушливе відео

Зауважимо: омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що 31 липня Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 дітей.

Серед повернутих – шестирічний хлопчик (власне, Давид), дев'ятирічна дівчинка та двоє 15-річних підлітків, яких війна розлучила з родинами або які залишилися на окупованих територіях без батьків. Після тривалих зусиль усі діти возз'єдналися зі своїми рідними в Україні.